В Госдуме отказались объяснять, что такое «агрессивный национализм»

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В комитете Госдумы по молодежной политике отказались разъяснить, в чем заключается разница между понятиями «национализм» и «агрессивный национализм». Об этом говорится в ответе комитета на официальный запрос «Нового Калининграда». Ранее по инициативе комитета в ФЗ «О молодежной политике» понятие «национализм» было заменено «агрессивным национализмом».

Законодатели заявили, что в соответствии с Законом о СМИ «редакция имеет право запрашивать информацию только о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц».

«Толкование терминов не относится к компетенции Комитета Государственной Думы по молодежной политике в соответствии с Положением о Комитете Государственной Думы по молодежной политике, — говорится в ответе. — Дополнительно сообщаем, термин „агрессивный национализм“ используется в тексте Концепции внешней политики Российской Федерации и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Ранее региональное министерство молодежной политике заменило термин «национализм» на «агрессивный национализм» в областной госпрограмме. Но разъяснить разницу между понятиями в министерстве не смогли, отметив, что просто привели программу в соответствие поправкам в федеральный закон, которые были инициированы комитетом Госдумы по молодежной политике.

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