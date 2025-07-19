Власти Латвии планируют выдворить из страны более 800 россиян

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841 гражданин России может быть выдворен из Латвии по причине истечения разрешения на постоянное проживание на территории страны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

Как пояснили в ведомстве, до 30 июня россияне должны были подать документы для запроса о продлении статуса постоянного жителя ЕС, включая справку об успешной сдаче языкового экзамена, но не сделали этого. Им предписано покинуть Латвию до 30 ноября.

Как напоминает информагентство, в июне 2024 года в Латвии утвердили поправки к закону об иммиграции. В них был определен срок, в течение которого граждане РФ, имевшие латвийское ПМЖ до приобретения российского гражданства, должны были подать в PMLP документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС.

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