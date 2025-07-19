Власти Латвии планируют выдворить из страны более 800 россиян

841 гражданин России может быть выдворен из Латвии по причине истечения разрешения на постоянное проживание на территории страны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

Как пояснили в ведомстве, до 30 июня россияне должны были подать документы для запроса о продлении статуса постоянного жителя ЕС, включая справку об успешной сдаче языкового экзамена, но не сделали этого. Им предписано покинуть Латвию до 30 ноября.

Как напоминает информагентство, в июне 2024 года в Латвии утвердили поправки к закону об иммиграции. В них был определен срок, в течение которого граждане РФ, имевшие латвийское ПМЖ до приобретения российского гражданства, должны были подать в PMLP документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС.