Латвия пригрозила закрыть границу с Россией «за полчаса»

Латвия готова за полчаса полностью закрыть границу с Россией и прекратить работу оставшихся пунктов пропуска, заявил глава МВД балтийской республики Рихардс Козловскис в интервью эстонским СМИ. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Сейчас у Латвии остались открытыми два пункта пропуска на границе с Россией. Чиновник предупредил, что эти КПП будут закрыты, когда «обстановка станет опасной»: «Мы дали понять: при необходимости закроем границу и сможем перекрыть пункт пропуска за 30 минут. Аналогично мы постоянно оцениваем уровень угроз и на российско-латвийской границе, то есть рассматриваем, нужно ли сохранять открытыми два пункта пропуска с Россией. Если обстановка станет опасной, мы готовы закрыть и эти пункты пропуска».

Напомним, что в октябре 2023 года власти Латвии закрыли два из четырех КПП на границе с Россией, а летом того же года — один из двух КПП на границе с Белоруссией. Они связали эти действия с «угрозами нелегальной миграции». В июле 2025 года СМИ писали, что власти Латвии планируют выдворить из страны более 800 россиян. С 15 июля республика перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии.