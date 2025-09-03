Латвия пригрозила закрыть границу с Россией «за полчаса»

Все новости по теме: Международные отношения

Латвия готова за полчаса полностью закрыть границу с Россией и прекратить работу оставшихся пунктов пропуска, заявил глава МВД балтийской республики Рихардс Козловскис в интервью эстонским СМИ. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Сейчас у Латвии остались открытыми два пункта пропуска на границе с Россией. Чиновник предупредил, что эти КПП будут закрыты, когда «обстановка станет опасной»: «Мы дали понять: при необходимости закроем границу и сможем перекрыть пункт пропуска за 30 минут. Аналогично мы постоянно оцениваем уровень угроз и на российско-латвийской границе, то есть рассматриваем, нужно ли сохранять открытыми два пункта пропуска с Россией. Если обстановка станет опасной, мы готовы закрыть и эти пункты пропуска».

Напомним, что в октябре 2023 года власти Латвии закрыли два из четырех КПП на границе с Россией, а летом того же года — один из двух КПП на границе с Белоруссией. Они связали эти действия с «угрозами нелегальной миграции». В июле 2025 года СМИ писали, что власти Латвии планируют выдворить из страны более 800 россиян. С 15 июля республика перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии. 


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter