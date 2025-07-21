Власти Польши разрабатывают руководство для населения на случай войны

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В Польше приступили к разработке руководства для местных жителей на случай войны или стихийного бедствия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters, пообщавшийся с представителем МВД республики.

Руководство состоит из 40 страниц и включает советы по получению питьевой воды, действиям в случае воздушных атак или отключения электроэнергии, а также по поиску бомбоубежищ. Ожидается, что его опубликуют в интернете в сентябре на польском языке, а позже переведут еще на английский, украинский и шрифт Брайля. Печатные экземпляры разошлют всем жителям Польши.

Как напоминает информагентство, в марте этого года МВД страны рекомендовало гражданам сделать запасы выживания в течение трех кризисных дней в случае начала войны.

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