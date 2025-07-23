Постоянно проживающие в РФ белорусы получили право участвовать в местных выборах

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Живущие в России граждане Белоруссии получили право участвовать в выборах органов местного самоуправления. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

Документ вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам уведомления о выполнении необходимых процедур. Аналогичное право появится и у граждан РФ, живущих в Белоруссии. Закон наделяет правом избирать и быть избранным. Изменения были внесены в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. 

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