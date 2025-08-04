Правительство Литвы после скандала ушло в отставку

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил о роспуске Правительства Литвы. Об этом сообщает «Коммерсант».



«Об отставке было официально объявлено на заседании правительства в понедельник»,— цитирует издание официальное сообщение пресс-службы литовского кабмина.

В соответствии со статьей 9 закона о правительстве, кабмин Литвы должен сложить полномочия в случае отставки премьер-министра. Отставка правительства принимается президентом республики. 3 августа Палуцкас объявил об уходе с постов премьера и главы Социал-демократической партии Литвы, предварительно сообщив о решении президенту республики Гитанасу Науседе.

Об отставке Палуцкас сообщил в разгар скандала, который, пишет «Коммерсант», разгорелся вокруг премьера из-за серии обличающих материалов в СМИ. Главу правительства заподозрили в использовании своих полномочий в целях развития семейного бизнеса. В письме однопартийцам господин Палуцкас вину не признал, а свой уход мотивировал стремлением не допустить, чтобы семья и коллеги стали заложниками скандалов.

По литовским законам, в день отставки кабинета министров президент Литвы должен подписать указ о принятии отставки правительства, поручить ему временно исполнять обязанности до назначения нового состава, а также назначить исполняющего обязанности премьер-министра.