Минцифры: в Калининградской области не будет дистанционного голосования 14 сентября

Калининградская область не вошла в список 24 регионов, в которых 14 сентября 2025 года избиратели смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это следует из сообщения Минцифры РФ.



Выборы в 8 муниципалитетах в Калининградской области пройдут на избирательных участках с 12 до 14 сентября, в Гусевском, Озерском и Светловском округах — 13 и 14 сентября, следует из решения облизбиркома от конца июня. На 138 мандатов депутатов в муниципалитетах Калининградской области претендуют почти 500 кандидатов.

Новые созывы окружных советов планируется избрать в восьми муниципалитетах. В их число вошли Балтийский, Черняховский, Гвардейский, Зеленоградский, Ладушкинский, Полесский, Славский и Советский округа. Дополнительные выборы пройдут в трёх районах Калининградской области: Гусевском, Озёрском, Светловском.

Напомним, система ДЭГ использовалась в регионе в 2024 году во время выборов губернатора. На участки с 6 по 8 сентября пришло 303 279 человек (38,79% от всех избирателей). Дистанционно проголосовало 60 643 человека. Общее количество проголосовавших в Калининградской области на выборах губернатора составило 353 922 человека — 42,2% от всех избирателей региона.