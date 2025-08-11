Власти РФ решили вдвое сократить время рассмотрения заявлений на маткапитал

В России решили сократить вдвое срок рассмотрения госструктурами заявлений на материнский капитал будет. Теперь он будет составлять пять дней вместо прежних десяти . Об этом объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, пишет ТАСС.

«Чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще, здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании — с 10 до 5 рабочих дней», — сообщил Мишустин, добавив, что обработка запросов и дополнительных документов по заявке также сократится — с 20 до 12 дней.

«Важно, чтобы родители, конечно, имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг», — подчеркнул председатель кабмина.

Как напоминает информагентство, сегодня в России размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго — еще 221 895 рублей (или 912 162 рублей сразу за двоих детей).