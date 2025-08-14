Помощник президента РФ назвал время встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов России и Соединённых Штатов Америки на Аляске начнётся 15 августа в 22:30 по Москве (21:30 по калининградскому времени). Об этом заявил помощник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Его слова приводят «Ведомости».

На Аляске в это время будет 11:30. Помимо президентов двух государств, в переговорах будут участвовать по пять членов делегаций с обеих сторон. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, сам Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.