Помощник президента РФ назвал время встречи Путина и Трампа на Аляске

Помощник президента РФ назвал время встречи Путина и Трампа на Аляске
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Встреча президентов России и Соединённых Штатов Америки на Аляске начнётся 15 августа в 22:30 по Москве (21:30 по калининградскому времени). Об этом заявил помощник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Его слова приводят «Ведомости».

На Аляске в это время будет 11:30. Помимо президентов двух государств, в переговорах будут участвовать по пять членов делегаций с обеих сторон. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, сам Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Центральной темой переговоров между лидерами двух государств станет урегулирование украинского кризиса. При этом президенты, по словам Ушакова, затронут и другие темы, пишет издание в своём телеграм-канале.

