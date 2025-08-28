Беспрозванных подписал указ о повышении именной стипендии для талантливой молодежи

Все новости по теме: Правительство области

В Калининградской области повышается размер именной стипендии губернатора для талантливой молодежи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Беспрозванных, уточнив, что уже подписал соответствующий указ.

«Подписал новый указ. С этого года именная стипендия губернатора для нашей талантливой молодёжи увеличена до 5 тысяч рублей в месяц, в прошлом году было 3 тысячи. 8 тысяч рублей — для выпускников, которые дважды получили наивысший результат на ЕГЭ и поступили в вузы области или заключили у нас целевой договор. Тем, кто получал стипендию с января по август этого года, направим дополнительные выплаты в ближайшее время», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что «всего в этом году у нас 600 стипендий. На эти цели выделили 35 млн рублей».

