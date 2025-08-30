Путин на год продлил полномочия главы СКР Бастрыкина

Срок госслужбы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина продлен еще на год. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

Документ, датированный 27 августа, опубликован в субботу. Полномочия Бастрыкина во главе СКР продлены до 27 августа 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что его могут назначить главой Верховного суда или постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Александр Бастрыкин возглавляет СКР с 2011 года. В 2024 году президент РФ подписал закон, позволяющий продлевать срок пребывания на посту председателя СКР после достижения им 70-летнего возраста.