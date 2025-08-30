Путин на год продлил полномочия главы СКР Бастрыкина

Все новости по теме: Политика

Срок госслужбы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина продлен еще на год. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

Документ, датированный 27 августа, опубликован в субботу. Полномочия Бастрыкина во главе СКР продлены до 27 августа 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что его могут назначить главой Верховного суда или постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Александр Бастрыкин возглавляет СКР с 2011 года. В 2024 году президент РФ подписал закон, позволяющий продлевать срок пребывания на посту председателя СКР после достижения им 70-летнего возраста.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter