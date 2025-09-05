В литовском Шяуляе создали комиссию по переносу захоронений советских воинов

В городе Шяуляе Литовской Республики сформирована специальная комиссия, которая будет курировать перенос захоронений советских воинов. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Решение поддержали все присутствовавшие на заседании члены Совета самоуправления Шяуляя. Временную комиссию по переносу останков воинов и обозначению места захоронения возглавит директор администрации самоуправления Антанас Бартулис. Планируется, что останки будут перенесены из центра города на место захоронения солдат времен Второй мировой войны у кладбища Гинкунай», — отмечается в сообщении.