НАТО направило в Литву спецсамолет для слежки за Калининградской областью

Специальный разведывательный самолет НАТО Boeing RC-135V Rivet Joint в пятницу прибыл на территорию Литвы, чтобы следить за действиями России на территории Калининградской области. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«По данным FlightRadar24, самолет ВВС США под кодовым названием JAKE17 вылетел с авиабазы НАТО в Великобритании и кружит над Литвой и Польшей, наблюдая за событиями в Калининградской области. Датчики самолета радиоэлектронной разведки предназначены для обработки информации от систем связи, радаров и других электронных систем», — уточнило информагентство.