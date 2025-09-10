Губернатор анонсировал встречу с жителями Светлого

Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

Губернатор Алексей Беспрозванных в своих социальных сетях анонсировал встречу с жителями Светлого. Она состоится в местном Культурно-молодёжном центре.

«Завтра работаю в Светлом. В планах — посещение предприятий и, конечно же, встреча с жителями округа. Буду рад ответить на ваши вопросы. Начинаем в 16:00 Адрес: Светлый, ул. Калинина, 2», — сообщил он.

Напомним, Алексей Беспрозванных возобновил прерванную при Антон Алиханове практику встреч представителей правительства области с местными жителями. На вопросы населения он отвечает во время своих выездов в муниципалитеты. Уже прошли встречи с жителями Советска, Балтийска, Славского, Полесского, Краснознаменского, Гвардейского, Нестеровского округов.



