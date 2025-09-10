Евросоюз выделяет Литве более 6 млрд евро на «укрепление обороны»

Все новости по теме: Литва

Еврокомиссия выделила Литве 6,375 млрд евро на «укрепление» обороны. Средства предоставляются из специальной программы ЕС SAFE. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва» .

В Минобороны республики уточнили, что деньги будут направлены на создание дивизии ВС, строительство Балтийской линии обороны, содержание и развитие армии, а также на поддержку Киева.

«Наша главная цель — полностью подготовить к 2030 году дивизию сухопутных войск Литвы, снабдив ее боевыми, тыловыми и логистическими системами, а также необходимыми запасами боеприпасов. Для этого необходимы дополнительные финансовые ресурсы», — заявил замминистра обороны Каролис Алекса.

В свою очередь, глава Минобороны Довиле Шакалене добавила, что благодаря поддержке ЕС Литва выделит в 2,5 раза больше средств на ПВО. Также деньги будут направлены на закупку боеприпасов, дронов и систем борьбы с беспилотниками.

