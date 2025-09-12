Минюст включил в список иноагентов писателя Эдуарда Тополя

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов Эдуарда Тополя (также он указан в реестре, как «Эдмон Топельберг»). Как следует из реестра иноагентов Минюста, в настоящее время 86-летний писатель проживает за рубежом.

«Э.В. Тополь распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в создании и распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», — отмечается в сообщении. Также Тополю инкриминируется участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ.

Кроме Тополя, в список иноагентов вошли И.П. Бороган, С.В. Куропов, И.В. Шумилова, а также проект «Обманутый Россиянин».