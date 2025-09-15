Славский район стал лидером по числу избирателей на выборах в окружные советы

Славский район стал лидером по числу избирателей на выборах в окружные советы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Славский муниципальный округ стал лидером по числу избирателей, пришедших на выборы в окружные советы депутатов. Согласно статистике, опубликованной Калининградским избиркомом, явка там составила 42,76%. Депутатский корпус в этом муниципалитете полностью укомплектован членами партии «Единая Россия». В тройку лидеров по явке также вошли Черняховский (42,18%) и Ладушкинский (41,59%) округа.

В Черняховском округе основная масса избранников также единороссы, но есть и один депутат из партии «Новые Люди», а в Ладушкинском ситуация та же, что и в Славском.

Антирейтинг по явке возглавил Балтийский округ, где на выборы пришли всего 26,8% избирателей. В тройку по низкой явке вошли также Зеленоградский (35,22%) и Полесский (39,41%) округа.

В Гвардейском округе явка составила 39,46%, а в Советском — 37,53%.

