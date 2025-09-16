Минкульту предлагают информировать силовиков о тематике культурных мероприятий

Власти планируют отнести к полномочиям министерства культуры Калининградской области информирование органов внутренних дел и других заинтересованных ведомств о творческой деятельности субъектов культуры. Соответствующие поправки в областной законопроект «О регулировании отношений субъектов культурной деятельности» внесены на рассмотрение в Заксобрание.

В полномочия министерства включают информирование силовиков о тематике театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе публичного представления музейных предметов музейных коллекций, а также о месте, дате и времени их проведения, планируемом количестве посетителей, планируемых мерах по организации обеспечения общественного порядка безопасности.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и негосударственных организации культуры за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, их прекурсоры».

