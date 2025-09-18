Трамп считает, что угроза начала третьей мировой из-за конфликта на Украине миновала

Конфликт на Украине больше не угрожает превращением в мировую войну. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Великобритании президент США Дональд Трамп, пишет «Коммерсант».

«Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но все шло к третьей мировой войне», — заявил Трамп, выразив при этом разочарование, что конфликт до сих пор не урегулирован.

Также Трамп добавил, что надеется на скорое разрешение украинского конфликта и считает себя обязанным внести вклад в урегулирование ситуации.