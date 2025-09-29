Премьер Польши о военном конфликте РФ и Украины: «Эта война — это также наша война»

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Фундаментальные интересы Польши распространяются на боевые действия на Украине. Об этом на открытии Warsaw Security Forum заявил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет РИА Новости.

«Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война — это также наша война. Нравится это кому-то или нет, но это наша война исходя из нашего фундаментального интереса», — подчеркнул Туск.

«Мы часто слышим как в Варшаве, так и в каждом другом месте на земле голоса людей: нет, это не наша война, это нас не должно касаться, пусть они там сами решают свои проблемы, нас это не касается, мы не хотим отдавать ни наши деньги, ни наше время, ни тем более жизни наших солдат. Но мы должны понимать, что это вопрос выживания всей западной цивилизации», — добавил польский премьер.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter