Премьер Польши о военном конфликте РФ и Украины: «Эта война — это также наша война»

Фундаментальные интересы Польши распространяются на боевые действия на Украине. Об этом на открытии Warsaw Security Forum заявил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет РИА Новости.

«Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война — это также наша война. Нравится это кому-то или нет, но это наша война исходя из нашего фундаментального интереса», — подчеркнул Туск.

«Мы часто слышим как в Варшаве, так и в каждом другом месте на земле голоса людей: нет, это не наша война, это нас не должно касаться, пусть они там сами решают свои проблемы, нас это не касается, мы не хотим отдавать ни наши деньги, ни наше время, ни тем более жизни наших солдат. Но мы должны понимать, что это вопрос выживания всей западной цивилизации», — добавил польский премьер.