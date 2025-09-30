Визовые центры Чехии прекратили работу в России

В России прекратили работу все чешские визовые центры. Заявления на визы теперь принимаются только в консульском отделе посольства Чехии в Москве. Информация об этом размещена на сайте визового центра, пишет «Коммерсант».

В региональных центрах прием велся до 26 сентября включительно, а в Москве — до 29-го. Заявления, поданные через визовые центры до их закрытия, будут обработаны и отправлены заявителям обычным способом.

Как напоминает информагентство, в 2022 году Чехия прекратила выдачу туристических виз гражданам России.