В Зеленоградске объявили конкурс на пост местного главы

Депутаты окружного Совета Зеленоградска нового созыва объявили конкурс на должность главы округа. Как сообщает газета «Волна», конкурс состоится 12 ноября.

«Депутаты приняли решение провести конкурс, определили дату, время и место его проведения, назначили членов конкурсной комиссии от окружного Совета депутатов», — сообщает издание.

Устав муниципального округа изменили весной после того, как региональные законодатели утвердили очередную реформу местного самоуправления. В соответствии с поправками, «глава муниципального округа является высшим должностным лицом местного самоуправления Зеленоградского округа, избирается окружным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса». На назначенца будут возложены полномочия главы округа, который возглавляет администрацию муниципального округа «на принципах единоначалия».

Назначить глав по новым принципам также предстоит в Балтийске, Черняховске, Гвардейске, Полесске, Славске, Советске и Ладушкине, где в сентябре также избрали новые составы местных советов.

Отметим, в настоящее время обязанности главы администрации в Зеленоградске исполняет Сергей Заболотный, в течение последних лет работавший в администрации Сергея Кошевого первым заместителем главы администрации. Ранее Заболотный являлся прокурором Черняховска и Зеленоградска.