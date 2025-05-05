В Зеленоградске и Черняховске меняют систему управления округами

Советы депутатов Зеленоградского и Черняховского округов объявили о проведении публичных слушаний, посвящённых внесению изменений в Устав. Поправки касаются изменения системы управления округом — предполагается «избирать» главу округа — главу администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Решения опубликованы на официальных сайтах муниципалитетов.



«Глава муниципального округа является высшим должностным лицом местного самоуправления Зеленоградского муниципального округа, избирается окружным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий окружного Совета депутатов, принявшего решение об избрании лица на должность главы муниципального округа, и возглавляет администрацию муниципального округа на принципах единоначалия», — отмечается в поправках в Устав Зеленоградского округа. В документе не разъясняется, каким образом будет формироваться комиссия. «Избираемый» депутатами глава также наделяется правом вето — он может отклонить нормативный правовой акт, принятый окружным Советом.

19 мая подобные слушания пройдут в Черняховске. В поправках в Устав отмечается, что общее число членов конкурсной комиссии устанавливается окружным Советом депутатов. Половина членов комиссии назначается Советом, а другая половина — губернатором Калининградской области.

Отметим, в настоящее время в соответствии с действующими уставами, главами округов являются председатели Советов депутатов (Раиса Килинскене в Зеленоградске и Юрий Ковылкин в Черняховске), а главами администраций «лица, назначаемые на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса» (Сергей Кошевой в Зеленоградске и Сергей Булычев в Черняховске)

Напомним, депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили реформу местного самоуправления на заседании 20 марта. Выбирать глав муниципалитетов в регионе теперь планируется не из числа депутатов, а из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава округа также будет возглавлять местную администрацию.

Ранее о публичных слушаниях объявил горсовет Калининграда. В областном центре выборы депутатов должны пройти в сентябре 2026 года.



Первыми внедрить нововведения должны восемь муниципалитетов, в которых выборы депутатов пройдут в сентябре 2025 года: Зеленоградский, Балтийский, Черняховский, Гвардейский, Полесский, Славский, Советский и Ладушкинский округа.