Калининградской области выделяют свыше 400 млн на доплаты пенсионерам и инвалидам

Все новости по теме: Социальные проблемы

Правительство РФ дополнительно выделило свыше 10 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам в ряде регионов и выплаты по уходу за инвалидам. Калининградская область получит на эти цели 406 млн. 375 тыс. рублей. Это следует из опубликованного на сайте кабмина распоряжения за подписью премьера Михаила Мишустина.

Деньги на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам будут направлены из резервного фонда кабмина. В общей сложности субсидии получат 19 регионов: Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ.

Как отмечается в пояснительной записке, с помощью выделенных средств выплатами будут обеспечены более 1,2 миллиона человек.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter