Калининградской области выделяют свыше 400 млн на доплаты пенсионерам и инвалидам

Правительство РФ дополнительно выделило свыше 10 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам в ряде регионов и выплаты по уходу за инвалидам. Калининградская область получит на эти цели 406 млн. 375 тыс. рублей. Это следует из опубликованного на сайте кабмина распоряжения за подписью премьера Михаила Мишустина.

Деньги на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам будут направлены из резервного фонда кабмина. В общей сложности субсидии получат 19 регионов: Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ.

Как отмечается в пояснительной записке, с помощью выделенных средств выплатами будут обеспечены более 1,2 миллиона человек.