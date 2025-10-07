Арестованного экс-чиновника убрали из координационного совещания правительства

Арестованного по подозрению в финансировании «Русского добровольческого корпуса*» (признан террористической организацией и запрещён в РФ) экс-чиновника Владимира Литвинова исключили из состава координационного совещания по обеспечению правопорядка в Калининградской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.



Владимир Литвинов возглавлял отдел по обеспечению деятельности координационных органов по вопросам правопорядка, являлся ответственным секретарем координационного совещания по обеспечению правопорядка в Калининградской области, следует из информации, опубликованной на сайте правительства. Новым секретарем назначен замначальника отдела Николай Семенюта.

Также из состава совещания исключены экс-вице-премьер Сергей Елисеев, бывший прокурор области Вячеслав Авдеев, бывший главный федеральный инспектор Николай Алисов и т.д. Включены в состав вице-премьер Сергей Булычев, начальник УФСИН Дмитрий Пестов, начальник Западного линейного управления МВД на транспорте Сергей Титов.

Как отмечается на сайте правительства, в задачи совещания входит обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в регионе, а также прогнозирование тенденций развития ситуации в этой сфере; анализ эффективности деятельности территориальных органов федеральных органов власти, органов исполнительной власти Калининградской области и органов местного самоуправления муниципальных образований по обеспечению правопорядка на территории региона и т.п.

Напомним, 25 сентября УФСБ России по Калининградской области сообщило о задержали бывшего государственного служащего, подозреваемого в финансировании терроризма. На видео, обнародованном пресс-службой ведомства, задержанного выводили из здания правительства Калининградской области. Позднее «Новый Калининград» выяснил, что задержанным оказался руководитель отдела по обеспечению деятельности координационных органов по вопросам правопорядка Владимир Литвинов.

* РДК — Организация признана в России террористической и запрещена