В Литве проводят учения по эвакуации жителей Вильнюса

В столице Литвы начались учения по эвакуации населения. Как сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва» тренировки являются частью мобилизационных маневров «Свод Витиса».

Согласно разработанному властями сценарию, жителям литовской столицы следует собраться на регистрацию в эвакуационном пункте на ул. Антакальне, рядом с Инженерным лицеем Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса. Затем граждан отвезут на автобусах до Вильнюсского ж/д вокзала. Конечным пунктом эвакуации станет Легкоатлетический манеж им. Валдаса Адамкуса в Каунасе.