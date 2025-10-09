В Госдуме предложили упростить оформление ДТП с каршерингом

Депутаты Госдумы из партии «Новые люди» направили министру транспорта Андрею Никитину предложение ввести единые требования оформления аварий с участием каршеринга и разрешить им оформлять европротокол, сообщает ТАСС.

По их мнению, сейчас в законодательстве нет единых норм для каршеринга, каждый оператор устанавливает свои правила действий при ДТП. У многих сервисов запрещено оформление европротокола даже при незначительных повреждениях. Пользователям приходится вызывать ГИБДД и оформлять полный пакет документов.

«Просим инициировать совместную работу с крупнейшими операторами каршеринга по разработке и принятию единых правил, позволяющих оформлять ДТП по европротоколу при использовании арендованных автомобилей. Представляется целесообразным включить соответствующие положения в типовые договоры аренды и подготовить предложения по внесению изменений в законодательство РФ в случае отказа операторов добровольно внедрять упрощенный порядок», — обратились депутаты в письме.

По мнению депутатов, унификация порядка оформления ДТП на каршеринге обеспечит равенство прав пользователей и владельцев транспорта, повысит прозрачность услуг и укрепит доверие граждан к каршерингу.



