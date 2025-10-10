Мэрия Калининграда заказала публикации на двух сайтах за 430 тыс. руб.

Все новости по теме: Бюджетное финансирование СМИ

Администрация Калининграда заключила 6 октября два контракта на общую сумму более 430 тыс. руб. на освещение деятельности городских властей и городского Совета депутатов Калининграда на информационных интернет-порталах. Оплаченные за счет бюджета публикации должны выйти на электронных ресурсах с октября по декабрь 2025 года.

Контракт стоимостью 226 тыс. руб. получило ООО «В-Медиа» (держатель лицензии СМИ сайта kgd.ru). За эти деньги сайт kgd.ru в течение трех месяцев должен выпустить 15 публикаций, стоимость каждой — 15,125 тыс. руб. За эти деньги корреспонденты должны не только подготовить публикацию, но и сделать фото и видео, а также «разместить видеоролик в группах исполнителя в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, Дзен». «Публикации должны выходить в открытом доступе в ленте новостей сетевого издания не позднее следующего дня после проведения мероприятия и быть доступны через поисковые системы (не менее трех поисковых систем)», — указывается в техзадании. При этом обязательно согласование с муниципальным заказчиком размещаемых публикаций. Для согласования предоставляется готовая публикация и фото- и видеоматериалы к ней.

Контракт стоимостью 205,3 тыс. руб. получило ЗАО «Балтик Плюс». На сайте компании в течение трех месяцев должны выйти 16 собственных публикаций о деятельности администрации городского округа и городского Совета депутатов Калининграда. Каждая публикация оценивается в 12,8 тыс. руб.

«Публикации должны быть подготовлены корреспондентами сетевого издания по итогам посещения мероприятий (рабочие выезды, совещания, городские массовые мероприятия) с участием представителей администрации городского округа горсовета», — отмечается в документации. Техзаданием также предусматривается согласование с муниципальным заказчиком размещаемых по заявкам публикаций перед размещением на интернет-портале. Для согласования предоставляется готовая публикация и аудиоматериалы к ней.

Отметим, что с «Балтик Плюс» в марте заключался контракт на освещение деятельности городских властей стоимостью 234 тыс. руб. сроком до октября 2025 г. ООО «В-Медиа» в марте получало из городского бюджета 393 тыс. рублей. Таким образом, расходы городского бюджета на заказные публикации на двух сайтах в 2025 году составили 1,058 млн руб.

