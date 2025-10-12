Генконсул Франции возложил цветы к могиле советских воинов в Ладушкине

Генконсул Франции возложил цветы к могиле советских воинов в Ладушкине
Фото: телеграм-канал представительства МИД РФ в Калининградской области
Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Жан-Кристоф Тиабо побывал в Калининградской области. В рамках визита он возложил цветы к мемориалу в Ладушкине, сообщает телеграм-канал представительства МИД РФ в Калининградской области.

В регионе Генконсула Франции принял президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» Феликс Лапин. Во встрече с представителем МИД в регионе Сергеем Беловым приняли участие глава Агентства по международным связям Калининградской области Александр Калькута и дипломаты представительства.

«Стороны возложили цветы к могиле советских воинов в Ладушкине (до 1945 Людвигсорт), где увековечено имя летчика эскадрильи „Нормандия-Неман“ Жоржа Анри», — сообщает телеграм-канал представительства МИД РФ.


