Ярошук рассказал, что помогает дровами жителям Гвардейского округа

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Сенатор от Калининградской области Александр Ярошук рассказал, что помогает семьям подготовиться к зиме — обеспечить запас дров. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Хочу поделиться важной новостью! Каждый год осенью я помогаю семьям, живущим в Калининградской области, подготовиться к зиме — обеспечить запас дров, чтобы сохранить дома тепло в самые холодные дни. Для меня очень важно, чтобы никто не остался без помощи в такое непростое время», — говорится в сообщении. Как отметил сенатор, в настоящее время дрова развозят «по адресам в Гвардейском округе, в том числе семьям участников СВО». «Уже отвезли дрова в посёлки Истровка и Ельняки. Продолжим эту работу на следующей неделе. Я искренне рад, что могу внести свой вклад и поддержать тех, кто в этом нуждается», — говорится в сообщении.

Напомним, бывший мэр Калининграда, в настоящее время член Совета Федерации от Законодательного собрания Александр Ярошук является соучредителем компании «Бауцентр Рус». Чистая прибыль компании по итогам 2024 года составила 1,7 млрд руб.

