В Госдуме одобрили поправку, уточняющую срок явки в военкомат по электронной повестке

В Госдуме одобрили поправку, ограничивающую срок явки гражданина в военкомат по электронной повестке. Норма была поддержана на пленарном заседании нижней палаты парламента, пишет ТАСС.

Согласно документу, дата явки гражданина в военкомат не может быть назначена позже, чем через 30 дней со дня ее размещения в соответствующем реестре. Поправку планируется внести в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Как напоминает информагентство, в настоящее время после размещения повестки в реестре подлежащим призыву гражданам запрещается выезд за пределы РФ. После утверждения поправки статью дополнят пунктом, ограничивающим срок явки в военкомат 30 днями с момента размещения повестки в реестре.