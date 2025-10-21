В Польше задержали 55 человек за «работу на российскую разведку»

Спецслужбы Польши задержали 55 человек, которые «работали на российскую разведку», заявил пресс-секретарь польского министра — координатора спецслужб Яцек Добжиньский. Об этом сообщают «Ведомости».

«В последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в общей сложности 55 человек, которые действовали во вред Польши по заданию российской разведки», — сказал он

По словам Добжиньского, двух человек задержали на территории Силезского воеводства в Катовицах. Он отметил, что их действия касались «разведки военной инфраструктуры Польши». Один задержанный подозревается в поджоге на территории Поморского воеводства.

