Депутаты Заксобрания повысили себе оклады

Депутаты Заксобрания на заседании 21 октября одобрили поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области», в соответствии с которым увеличиваются должностные оклады лиц, замещающих государственные должности. Оклады в 2026 году вырастут у чиновников, депутатов, судей, членов избиркома и т.п.

Должностной оклад спикера Заксобрания увеличивается с 53 263 руб. до 62 101 руб., первого заместителя губернатора — с 46 160 руб. до 53 823 руб. Оклад депутата, работающего на постоянной основе, вырастет с 31 346 руб. до 36 550 руб.

Отметим, что оклад спикера Заксобрания приравнен к окладу председателя правительства области и первого заместителя губернатора. Оклад министра составит 47 775 руб. (в настоящее время — 40 972). В правительстве пояснили, что в документах отражено «приведение в соответствие размеров окладов трудовому законодательству и законодательству о госслужбе (ежегодная индексация) за 24 и 25 год» (в 2024 году, судя по действующему закону, индексация не проводилась — прим. «Нового Калининграда»).

Отметим, что зарплата чиновников не ограничивается окладом — как отмечается в законе «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», должностным лицам полагаются также ежемесячные и иные дополнительные выплаты: ежемесячная надбавка к месячному окладу за особые условия работы в размере до 200% оклада; ежемесячная процентная надбавка к окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется работодателем (максимальный размер не ограничивается); ежемесячное денежное поощрение, размеры и порядок выплаты которого определяются работодателем; единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.