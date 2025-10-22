Литва денонсировала соглашение с РФ о взаимных поездках граждан

Власти Литвы денонсировали соглашение с Россией о взаимных поездках граждан. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва» со ссылкой на МИД республики.

Как пояснили в дипведомстве, решение о денонсации документа было принято с учетом конфликта на Украине, а также по причине того, что на практике соглашение «не применяется и неактуально».

Договор был подписан в 2002-м для упрощения порядка поездок, транзита и временного пребывания граждан Литвы в РФ и граждан России в республике.

В правительстве Калининградской области от комментариев по поводу возможных последствий денонсации соглашения для региона воздержались, предложив дождаться официального сообщения МИД РФ.

