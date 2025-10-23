Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием вглубь России

Президент России Владимир Путин назвал угрозы об ударах дальнобойным оружием вглубь России попыткой эскалации российско-украинского конфликта и пообещал, что удар может быть «ошеломляющим». Как пишет «Коммерсант», об этом Путин сказал на встрече с журналистами.

«Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим»,— сказал Владимир Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который допустил, что Украина вскоре получит американские крылатые ракеты «Томагавк».