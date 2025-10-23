Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием вглубь России

Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием вглубь России

Президент России Владимир Путин назвал угрозы об ударах дальнобойным оружием вглубь России попыткой эскалации российско-украинского конфликта и пообещал, что удар может быть «ошеломляющим». Как пишет «Коммерсант», об этом Путин сказал на встрече с журналистами.

«Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим»,— сказал Владимир Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который допустил, что Украина вскоре получит американские крылатые ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин сообщил, что новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, запрет на поставку унитазов в РФ в рамках 19-го пакета санкций «дорого обойдется» Евросоюзу, а санкции США — недружественный шаг, который не укрепляет российско-американские отношения, ни одна уважающая себя страна ничего не делает под давлением. Президент напомнил, что Трамп во время своего первого президентского срока ввел самое большое количество санкций против РФ.

