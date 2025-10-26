Путину доложили об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник»

Все новости по теме: Вооруженные силы
Путину доложили об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник»

На этой неделе, 21 октября, было проведено испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке, доложил президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Запись совещания, как отмечает РБК, опубликовала пресс-служба Кремля.

В ходе испытания ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, сообщил Герасимов. «Это не предел», — сказал Путин и предложил «определить возможные способы применения» и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в российских Вооруженных силах.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter