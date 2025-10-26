Путину доложили об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник»

На этой неделе, 21 октября, было проведено испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке, доложил президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Запись совещания, как отмечает РБК, опубликовала пресс-служба Кремля.



В ходе испытания ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, сообщил Герасимов. «Это не предел», — сказал Путин и предложил «определить возможные способы применения» и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в российских Вооруженных силах.