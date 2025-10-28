Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службу в России

Депутаты Госдумы во вторник, 28 октября, приняли в окончательном чтении законопроект, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно нововведениям медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться весь год. При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться, как и раньше, дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также закон предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Кроме того, призывная комиссия получит возможность принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника, а у военкоматов появится право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Ожидается, что нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». В случае подписания закона президентом РФ он вступит в силу с 1 января 2026 года.

