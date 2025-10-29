В Полесске на пост главы переизбрали Константина Перова

В Полесске в среду, 29 октября, на должность главы округа единогласным голосованием депутатов был переизбран Константин Перов. За вторую кандидатуру, начальника Саранского территориального отдела Александра Соколова, депутаты, как уточнили «Новому Калининграду» в окрсовете, не подали ни одного голоса.
Напомним, что конкурсная комиссия, одобрившая обоих кандидатов, прошла в понедельник, 27 октября.
Константин Перов впервые стал главой администрации Полесского округа в октябре 2023 года после ухода с этого поста Александра Трояна.В пресс-службе правительства Калининградской области уточняли, что Троян написал заявление об уходе с должности сити-менеджера по собственному желанию, а занимал он её с 7 февраля 2018 года (до этого был заместителем главы администрации и с ноября 2017 — врио сити-менеджера).