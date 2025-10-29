В Черняховске избрали нового главу

В Черняховске в среду, 29 октября, избрали нового главу. Как сообщили «Новому Калининграду» в приёмной окружного совета депутатов, за кандидатуру Виктора Вобликова единогласно проголосовали все 15 депутатов.

Во вторник кандидатуры Виктора Вобликова и заместителя главы администрации Николая Миронова были одобрены конкурсной комиссией.

«Оба кандидата были допущены к участию в конкурсе, успешно прошли собеседование, представили свою концепцию развития муниципального образования. Претенденты были рекомендованы конкурсной комиссией для избрания на должность главы муниципального образования „Черняховский муниципальный округ Калининградской области“», — сообщали ранее в пресс-службе окружного совета.