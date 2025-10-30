Беспрозванных: в условиях санкционного давления возобновляем работу морского совета

В Калининградской области возобновляется работа морского совета. Решение было принято в ходе совещания с участием помощника президента Николая Патрушева и полпреда президента в СЗФО Игоря Рудени, прибывших в регион с рабочим визитом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Возобновляем работу морского совета. В текущих условиях санкционного давления, попыток стран НАТО препятствовать транзитному сообщению, необходимо консолидировать все ресурсы для оперативного реагирования на все вызовы и более эффективного использования морского пути», — отметил глава региона.

Также на совещании обсуждался вопрос газификации региона. «К 2030 году регион должен быть газифицирован на 92%. Отдельно обсудили работу, которую ведем в Балтийском округе», — сообщил Беспрозванных.