МИД ФРГ: Германия активизирует возвращение сирийских граждан на родину
Германия намерена активизировать процесс возвращения сирийских граждан на родину, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ФРГ обсуждает возможность репатриации в Сирию и Афганистан. При этом речь не идет о принудительном возвращении лиц, не совершавших преступлений. «Наша цель — увеличить число возвращений из Германии... Я лично активно участвую в этом процессе, так же как и в вопросе возвращений в Афганистан. В первую очередь это касается преступников и лиц, представляющих угрозу безопасности. Пока что осуществить такие возвращения в Сирию не удалось, но работа в этом направлении продолжается», — сказал Вадефуль во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром в Берлине.

Он добавил, что процесс координируется компетентными ведомствами, которые оценивают ситуацию на месте. По его словам, речь идет о возвращении ограниченного числа лиц, подлежащих первоочередной депортации. «На мой взгляд, оно может вскоре привести к конкретным результатам», — отметил он.

Вадефуль добавил, что Германия прилагает все усилия, чтобы большее число сирийцев смогло вернуться на родину. «Речь идет именно о добровольном возвращении сирийцев. Эти возвращения необходимы — именно об этом вчера говорил федеральный канцлер. Сирийцев следует добровольно поощрять к возвращению, чтобы они могли восстанавливать свою страну», — заключил министр.

