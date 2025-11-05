Замглавы МИД: НАТО отрабатывает сценарии блокирования Калининградской области

Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью замглавы МИД РФ Александра Грушко.

Дипломат отметил, что в ходе учений альянса «отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области». Он добавил, что активно идёт милитаризация Балтики, накачка региона «коалиционными силами и средствами».

Грушко обратил внимание, что Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами, а теперь усилиями НАТО эта часть Европы стала зоной конфронтации, которая резко обострилась из-за вступления Финляндии и Швеции.

«Альянс запустил в этом году миссию „Балтийский часовой“, через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории. В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России», — указал замглавы МИД РФ.