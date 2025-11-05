Замглавы МИД: НАТО отрабатывает сценарии блокирования Калининградской области

Замглавы МИД: НАТО отрабатывает сценарии блокирования Калининградской области
Александр Грушко. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью замглавы МИД РФ Александра Грушко.

Дипломат отметил, что в ходе учений альянса «отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области». Он добавил, что активно идёт милитаризация Балтики, накачка региона «коалиционными силами и средствами».

Грушко обратил внимание, что Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами, а теперь усилиями НАТО эта часть Европы стала зоной конфронтации, которая резко обострилась из-за вступления Финляндии и Швеции.

«Альянс запустил в этом году миссию „Балтийский часовой“, через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории. В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России», — указал замглавы МИД РФ.

