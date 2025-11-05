Губернатор договорился с новым прокурором о «конструктивной работе»

В среду, 5 ноября, в областном правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Беспрозванных с новым прокурором региона Максимом Поповым. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы взаимодействия между органами исполнительной власти региона и прокуратурой. Стороны подтвердили намерение к конструктивной совместной работе, направленной на защиту прав и законных интересов жителей Калининградской области», — говорится в сообщении.

Иные подробности встречи пресс-служба правительства не уточняет.