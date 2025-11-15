Литва ужесточила контроль за россиянами, следующими в Калининградскую область

Все новости по теме: Блокада Калининградской области
МВД Литвы ужесточило правила контроля за россиянами, следующими в Калининградскую область транзитом через территорию республики. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Новый порядок обеспечивает единообразное, более четкое и эффективное взаимодействие государственных учреждений и служб, а также усиливает контроль как железнодорожных, так и автомобильных маршрутов, используемых гражданами России для поездок в Калининградскую область и из нее», — пояснили в ведомстве.

За соблюдением всех правил транзита в Калининград будут следить Служба охраны госграницы Литвы, полиция и Служба общественной безопасности. Как считают власти республики, это «позволит обеспечить лучшее взаимодействие ответственных служб и учреждений, а также более эффективно предотвращать возможные злоупотребления схемой калининградского транзита».

«Любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования служб», — подчеркнул министр внутренних дел Владислав Кондратович, уточнив, что ответственные службы будут осуществлять постоянный мониторинг транзитных поездов от границы до границы и реагировать на любые незапланированные остановки.

