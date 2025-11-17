Глава Минобороны Германии допустил начало войны НАТО с Россией до 2029 года

Министр обороны Германии Борис Писториус допускает, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Об этом, как пишет «Коммерсант», он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Писториус отметил, что военные действия должны был начаться в 2029 году, однако сейчас ряд военных экспертов утверждают, что вооруженный конфликт возможен уже в 2028-м. «Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — подчеркнул министр.

В то же время, по его мнению, для войны с Россией необходимо усиление НАТО. И хотя сегодня альянс обладает значительным потенциалом сдерживания, включая ядерное оружие, вооруженные силы требуют дальнейшего оснащения, уточнил Писториус.

В свою очередь, в Кремле в ответ на слова министра обороны ФРГ заявили, что «такие заявления лучше ситуацию не делают». «Подобная милитаристская риторика все чаще звучит из Европы. В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО. Но вынужденно мы можем предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, высказывания главы минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года являются не более чем попыткой списать промахи западных правительств на российскую угрозу. «Здесь дело не в желании, они то понимают, что они эту войну проиграют. Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков, и они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО, вот и все», — сказал он.


