Ярошук: «Если бы 44-й ФЗ остался, патроны бы у нас давно закончились»

44-й Федеральный закон («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 — прим. «Нового Калининграда») устарел, и его необходимо заменить более актуальным. Такое заявление в среду, 19 ноября, сделал сенатор от Калининградской области Александр Ярошук в ходе своего отчёта в региональном Заксобрании.

Вопрос о необходимости закона задал депутат Павел Фёдоров. По его мнению, указанный закон мешает военной промышленности.

«На самом деле, чтобы вы знали, всё, что касается ВПК, 44-го Федерального закона там нет вообще, — ответил Ярошук. — Это сразу было решено. Если бы 44-й закон остался, патроны бы у нас давно закончились и снаряды бы давно закончились, и другие выпуски, о которых вы здесь не слышите (не буду о них в количественном выражении говорить). Его давно уже нет».

Когда Ярошук начал приводить конкретные примеры, его перебил спикер регионального Заксобрания Андрей Кропоткин: «Александр Георгиевич, у нас же прямая трансляция идёт. Мне кажется, вы много, чего наговорили...».

«Что касается 44-го закона, то, конечно, надо найти смелость, чтобы просто поставить точку и сделать другой [закон] под сегодняшнее развитие. Конечно, это правильно. А для ВПК его нет. Три или четыре месяца [с начала СВО] прошло, и его убрали», — заключил Ярошук.

«Предлагаю принять отчёт», — послышалось из зала.

«Это самое прекрасное из того, что поступило из зала», — отреагировал Кропоткин, завершая выступление.

Чтобы не смазывать эффект от своего отчёта, Ярошук напомнил, что три дня назад ему исполнилось 60 лет и добавил, что будет рад неофициальной встрече с депутатами.