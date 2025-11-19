Ярошук: «Если бы 44-й ФЗ остался, патроны бы у нас давно закончились»

Ярошук: «Если бы 44-й ФЗ остался, патроны бы у нас давно закончились»
Александр Ярошук. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

44-й Федеральный закон («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 — прим. «Нового Калининграда») устарел, и его необходимо заменить более актуальным. Такое заявление в среду, 19 ноября, сделал сенатор от Калининградской области Александр Ярошук в ходе своего отчёта в региональном Заксобрании.
Вопрос о необходимости закона задал депутат Павел Фёдоров. По его мнению, указанный закон мешает военной промышленности.

«На самом деле, чтобы вы знали, всё, что касается ВПК, 44-го Федерального закона там нет вообще, — ответил Ярошук. — Это сразу было решено. Если бы 44-й закон остался, патроны бы у нас давно закончились и снаряды бы давно закончились, и другие выпуски, о которых вы здесь не слышите (не буду о них в количественном выражении говорить). Его давно уже нет».

Когда Ярошук начал приводить конкретные примеры, его перебил спикер регионального Заксобрания Андрей Кропоткин: «Александр Георгиевич, у нас же прямая трансляция идёт. Мне кажется, вы много, чего наговорили...».

«Что касается 44-го закона, то, конечно, надо найти смелость, чтобы просто поставить точку и сделать другой [закон] под сегодняшнее развитие. Конечно, это правильно. А для ВПК его нет. Три или четыре месяца [с начала СВО] прошло, и его убрали», — заключил Ярошук.

«Предлагаю принять отчёт», — послышалось из зала.

«Это самое прекрасное из того, что поступило из зала», — отреагировал Кропоткин, завершая выступление.

Чтобы не смазывать эффект от своего отчёта, Ярошук напомнил, что три дня назад ему исполнилось 60 лет и добавил, что будет рад неофициальной встрече с депутатами.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter