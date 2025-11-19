Кропоткин назвал Александра Ярошука лоббистом Калининградской области в Москве

Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин отметил плодотворную работу экс-мэра Калининграда Александра Ярошука на посту сенатора, представляющего в Совете Федерации региональных законодателей. Об этом Кропоткин сказал на брифинге для СМИ 19 ноября по итогам отчета Ярошука о своей деятельности перед народными избранниками.



«Безусловно, хочу отдать должное работе нашего сенатора Александра Георгиевича. Он от Законодательного собрания работает и, кстати, был депутатом Государственной Думы, то есть он такой федеральный уже у нас чиновник стал, — сказал Кропоткин. — Хочу поблагодарить его за работу, он в серьезном комитете очень работает, в комитете по обороне. Много помогает СВО, много законов они сейчас делают, чтобы было больше социальной поддержки наших военнослужащих, их семей, но самое главное — он действительно помогает по разным вопросам в Калининградской области».

По словам спикера Заксобрания, «это дорогого стоит, потому что лоббирование интересов региона — это тоже очень важная и значимая часть работы на федеральном уровне в Москве».