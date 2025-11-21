Калининградский сенатор дал прогноз по срокам завершения СВО

Сенатор Совета Федерации Александр Ярошук дал прогноз по времени окончания Специальной военной операции на Украине. Своими расчётами член комитета по обороне и безопасности СФ РФ поделился в ходе интервью «Новому Калининграду».

Ярошук отметил, что Россия была втянута в военный конфликт, однако «план провалился и не повлиял на наше единство».

«Мы показываем результаты на поле сражения. И понятно, что у них сейчас как в шахматах — цугцванг. Это последние судороги, поверьте, — заявил Ярошук. — Мне очень часто задают вопрос, когда всё закончится. По моим расчетам, ещё раз говорю, это мои расчеты, от того, что я вижу, слышу и анализирую. Я думаю, что всё закончится к лету. Должно закончиться. А, может быть, даже ещё и раньше. Я сейчас про это пять часов могу рассказывать, почему это и откуда. Это мое видение, и я могу ошибаться. Но если такими темпами мы будем идти, то закончится всё, как я говорю. У них некем и нечем будет воевать, чтобы было понятно».

Далее Ярошук добавил, что даже после завершения СВО россиянам «не стоит расслабляться и сидеть на лаврах победы». Они пояснил, что возможно продолжение провокаций и диверсий, но к полномасштабному военному конфликту «Запад пока реально не готов».

«То, что они нападут на Калининградскую область, я не знаю с чем это сравнить. С суицидом. Можно так сказать», — заключил Ярошук.