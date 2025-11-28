Горвластям посоветовали ИИ для эффективного расходования бюджетных средств

В городской администрации прошли публичные слушания по проекту бюджета Калининграда на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Участники мероприятия внесли ряд предложений по расходованию бюджетных средств. Депутат горсовета Алексей Колобов для повышения эффективности этого процесса предложил использовать искусственный интеллект.

«Исполнение бюджета и эффективное расходование бюджетных средств — это очень важно. Считаю, что надо внимательно смотреть на использование современных технологий, может, даже с привлечением искусственного интеллекта. Разрабатывается правительством Калининградской области программа „Эффективный регион“, надо её внедрять в муниципалитеты и, используя эти механизмы, повышать эффективность расходования бюджетных денег», — сказал Колобов.

«Спасибо, Алексей Владимирович. Мы, конечно, посоветуемся с искусственным интеллектом», — прокомментировал выступление глава Калининграда Олег Аминов.

Согласно проекту бюджета, планируемые доходы города составят 35,5 млрд рублей, расходы — 37,4 млрд. Дефицит прогнозируется на уровне 1,84 млрд.

Все поступившие от участников слушаний предложения обещала рассмотреть комиссия по бюджету и муниципальной собственности горадминистрации. Вопрос о принятии бюджета Калининграда на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов было решено вынести на рассмотрение горсовета. Заседание запланировано на 3 декабря.