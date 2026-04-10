Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — командующему Объединённой группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях.

«Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

Украина готова поддержать пасхальное перемирие, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным действиям. В этом году мы предлагали прекратить огонь на время пасхальных праздников и будем действовать соответствующим образом. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», — написал он в своём телеграм-канале.