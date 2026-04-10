Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — командующему Объединённой группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях.

«Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

Украина готова поддержать пасхальное перемирие, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным действиям. В этом году мы предлагали прекратить огонь на время пасхальных праздников и будем действовать соответствующим образом. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», — написал он в своём телеграм-канале.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

